Израел нанесе въздушен удар по централата на Иранското радио и телевизия (ИРИБ), предаде агенция ИРНА. В късните часове на понеделник Иран отвърна, започвайки нова вълна от атаки срещу Израел, съобщиха ирански медии.

Атаките включват дронове и ракети, които са насочени към израелските градове Хайфа и Тел Авив, според Mehr News, иранска информационна агенция, цитирана от CNN.

"Деветата вълна от ирански атаки срещу Израел започна и ще продължи до зори", съобщиха иранските медии в понеделник.

След израелския удар в понеделник, телевизията прекъсна предаването си на живо. Час по-рано Израел издаде предупреждение за евакуация на района на иранската столица, където се намират телевизионните студия.

След това Иран издаде предупреждение за евакуация на израелски новинарски канали.

Израел потвърди удара, като правителството нарече телевизията "рупор на пропагандата" и "комуникационен център на военните". Зрителите видяха как след удар с ракета отломки започват да падат около водещата, съпроводени от звук на мощна експлозия. Има жертви, но броят им не е ясен. Един от служителите снима сградата отвън. Вижда се голям пожар.

„Иран издаде предупреждение за евакуация на каналите N12 и N14 на Израел. Тази заповед е в отговор на враждебната атака на ционисткия враг срещу телевизионната служба на Ислямска република Иран“, заяви държавната телевизия.

⚡️🇮🇷🇮🇱BREAKING: In a brazen act of aggression, Israel bombed Iran State TV IRIB’s building during live news coverage. Minutes after the Israeli bombing of the Iranian radio and television building, the Iranian news channel resumed normal live broadcasting including Sahar Emami… pic.twitter.com/aRVTyXWIg1

"ИРИБ е на път да изчезне", заяви израелският министър на отбраната Израел Кац след призива на израелските въоръжени сили към жителите на Техеран, в който те бяха предупредени да напуснат района, в който се намира централата на институцията.

"Мегафонът на иранската пропаганда и подстрекателство е на път да изчезне. Евакуацията на жителите от околностите започна", подчерта Кац.

Малко по-късно телевизията отново излъчи сигнал, а водещата продължи с думите: „Бомбардирана беше не сградата, а свободата на словото и гласът на истината“.

Иран осъди израелската атака по сградата на иранската държавна телевизия.

В изявление на министерството на външните работи на Иран се казва, че тази атака е мерзка и е военно престъпление.

"Съветът за сигурност на ООН трябва сега да действа, за да попречи на геноцидния агресор да извършва актове на жестокост срещу нашия народ“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

Същевременно министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп би бил в състояние да спре атаките на Израел срещу Иран само с едно позвъняване по телефона.

⚡️🇮🇷JUST IN: Sahar Emami, Iran State TV IRIB’s anchor, returned to live reporting just moments following Israel’s attack:



“It's not the building that was bombed, it's the freedom of speech and voice of truth that was bombed”



Translate: @ME_Observer_ pic.twitter.com/nmBBypA8r2