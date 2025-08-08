От края на юли досега епидемия от легионерска болест в Ню Йорк е причинила смъртта на трима души и е разболяла повече от пет десетки. Заболяването е вид пневмония, причинена от бактерията Legionella, която се развива в топла вода и може да се разпространи в сградни водни системи като душове, джакузита и охладителни кули.

Хората могат да се заразят с болестта чрез вдишване на аерозоли от заразена вода. Симптомите обикновено се проявяват два дни до две седмици след излагането на инфекцията и включват кашлица, треска, главоболие, мускулни болки и задух. Легионерската болест може да се лекува с антибиотици. Ако не се вземат навременни мерки, хората могат да получат усложнения и дори да умрат.

Градските здравни служби свързват епидемията в Централен Харлем с охладителните кули - конструкции, съдържащи вода и вентилатор, които се използват за охлаждане на сгради. Според тях 11 от тези кули първоначално са дали положителен резултат за вид бактерия, която причинява легионерска болест, но проблемът бил отстранен.

Те призовали хората в района с грипоподобни симптоми да се свържат с медицинско лице възможно най-скоро, особено ако са на 50 или повече години, пушат или имат хронични белодробни заболявания.

Какво представлява легионерската болест?

Това е вид пневмония, причинена от бактериите Legionella, които се развиват в топла вода и се разпространяват в сградните водопроводни системи. Те могат да бъдат открити на места като душове, горещи вани и охладителни кули.

Хората често се заразяват с болестта чрез вдишване на аерозоли от заразена вода. Пациентите в болниците също могат да се заразят чрез заразена вода или лед, а бебетата могат да бъдат изложени на риск по време на раждане във вода, заявиха здравните служители. Пациентите не се заразяват един от друг.

Според Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ симптомите обикновено се проявяват два дни до две седмици след излагането на инфекцията и включват кашлица, треска, главоболие, мускулни болки и задух.

Как легионерската болест уврежда тялото ни и как можем да я лекуваме

Важно е да се диагностицира бързо и да се лекува с подходящи антибиотици, казват здравните служители.

Ако не се лекува, заболяването обикновено се влошава през първата седмица, казват от Световната здравна организация. Усложненията могат да включват дихателна недостатъчност, шок и бъбречна или мултиорганна недостатъчност.

Как може да се предотврати евентуална пандемия от легионерска болест?

Хората, отговорни за безопасността на сградите и водоснабдителните системи, могат да намалят заплахата, като предприемат мерки за намаляване броя на бактериите, заяви СЗО. Например, те трябва редовно да почистват и дезинфекцират охладителните кули, да поддържат подходящо ниво на хлор в басейните и СПА зоните и да промиват неизползваните кранове в сградите всяка седмица.

Съществуват и стъпки, които хората могат да предприемат, за да намалят риска от легионерска болест у дома. Здравните служители на щата Ню Йорк препоръчват да се източват градинските маркучи; да се спазват инструкциите на производителите за почистване и подмяна на водните филтри; да се проверява редовно нивото на хлора в басейните и джакузитата и да се промиват бойлерите за топла вода два пъти годишно.

