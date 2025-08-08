Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) по досъдебно производство, придобило популярност като „Златните паспорти“. Обвинен в извършването на престъпление по служба е бивш изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев, съобщават от прокуратурата.

Обвинението е, че в период от 2015 г. до 2020 г. в качеството си на длъжностно лице не изпълнил конкретни свои служебни. Според прокуратурата целта на обвиняемия била да набави облага за чужденци, желаещи да получат българско гражданство на основание инвестиции и вложения.

Обвинението подчертава, че са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в противоправно ползване от чужденците от привилегиите на разрешението за пребиваване в България, включително и на територията на Европейския съюз. Янев бил единственият с правомощия да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Агенцията.

Според обвинителния акт, през периода, в който обвиняемият ръководел Агенцията, били извършени редица сделки с акции на български търговски дружества, които само привидно водели до изпълнение на изискванията на закона за придобиване от чужденци на разрешение за постоянно пребиваване в България, а в последствие и на българско гражданство.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Национална следствена служба, като впоследствие е възложено на Комисия за противодействие на корупцията, след приемането на Закона за противодействие на корупцията.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.

