Когато търсиш любовта, първата среща е важна. Какви са правилата, докъде може да стигнеш и кое е забранено? „Дойче Веле” попита млади хора от цяла Европа за техния опит.

На първа среща Лоренцо от Италия излиза вечерта на аперитив, Неле от Германия предпочита разходка в парка, а Джош от Великобритания харесва да има някаква дейност – например боулинг.

Психологът Шилан Дерин е терапевт за двойки с богат опит. „Доста често срещано в Европа, особено в северните страни, е хората да се срещат по-неформално. В Германия например няма дума за срещи. Хората казват „ще се запозная с някого”. Това може да означава всичко - „ще се срещна с приятел или колега”, но може и да означава, че „ще се срещна с потенциалния си партньор””, казва психоложката. В Европа над половината от всички връзки са започнали като приятели.

Кой трябва да плати сметката? И тук мненията са различни. Едни смятат, че мъжът, други казват, че трябва сметката да се раздели.

Като цяло обаче това зависи от представата на хората за половите роли. В това отношение обаче Южна и Източна Европа изглеждат по-консервативни от Западна и Северна. Но нещата се променят.

Какво е неприемливо на първа среща? Да си гледа телефона, да се държи грубо, да те запознае с родителите си.

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.

Редактор: Ина Григорова