Снимка: iStock
Извършителят нанесъл удари с ръце в областта на главата на пострадалата
Мъж преби служителка на БДЖ, съобщиха от полицията в Перник, предаде DarikNews. Нападението било извършено в неделя сутринта във влак в района на Перник. Пострадалата - 58-годишна жена, получила удари с ръце в областта на главата.
Служителката е без опасност за живота. След издирване е установено, че нападателят е 30-годишен перничанин, водещ скитнически начин на живот и страдащ от психични проблеми. Веднага след инцидента той бил настанен в отделението по психиатрия в болницата в Перник.
По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.Редактор: Дарина Методиева
