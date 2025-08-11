Мъж преби служителка на БДЖ, съобщиха от полицията в Перник, предаде DarikNews . Нападението било извършено в неделя сутринта във влак в района на Перник. Пострадалата - 58-годишна жена, получила удари с ръце в областта на главата.

Служителката е без опасност за живота. След издирване е установено, че нападателят е 30-годишен перничанин, водещ скитнически начин на живот и страдащ от психични проблеми. Веднага след инцидента той бил настанен в отделението по психиатрия в болницата в Перник.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.

Редактор: Дарина Методиева