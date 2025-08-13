Софийската районна прокуратура повдигна обвинения на 52-годишен мъж за това, че заключил и пребил жената, с която живее на съпружески начала. Престъплението е извършено в апартамент в София, съобщават от държавното обвинение.

Потърпевшата била държана в жилището против волят си от 9 август до около 20:00 часа на 11 август. Според прокуратурата обвиняемият Н.В. нанесъл на жената множество удари с юмруци в главата и с ритници в тялото и ѝ причинили лека телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор Н.В. е задържан за 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за постоянния арест на мъжа.

Редактор: Ина Григорова