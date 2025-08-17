Полицията разследва тежко криминално престъпление в пловдивския квартал „Столипиново“.

Сигналът е подаден около 17:10 часа в неделя. По първоначална информация 37-годишна жена е била смъртоносно простреляна от своя съпруг – криминално проявен мъж. След деянието той е направил опит да отнеме и своя живот със същото оръжие.

Извършителят е транспортиран в болница и му се оказва спешна медицинска помощ. На място са предприети оперативно-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около трагичния инцидент. Уведомена е и Окръжната прокуратура в Пловдив, под чието ръководство ще продължи разследването.