След противоречивата среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски през февруари, която завърши със зрелищен скандал, този път украинският президент ще бъде приет във Вашингтон в компанията на европейска делегация.

Сред лидерите, които ще присъстват в Овалния кабинет, са британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони и финландският президент Александър Стуб.

Освен тях, срещата ще включва и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, които ще участват в разговорите, за да покажат обединена позиция в подкрепа на Украйна. Очаква се също те да бъдат информирани лично от президента Тръмп за обещаните гаранции за сигурността на страната.

„Няма сделка, докато има сделка“, заяви Доналд Тръмп относно текущите преговори.

Държавният секретар Марко Рубио коментира: „Украйна очевидно се чувства ощетена и с право, защото беше нападната. А руската страна, защото чувства, че е набрала инерция на бойното поле, и честно казано, сякаш не ги интересува колко руски войници загиват“.

Според източник, близък до Белия дом, срещата ще се проведе на две части – първо Тръмп и Зеленски ще разговарят самостоятелно, а след това към тях ще се присъединят европейските лидери, за да демонстрират единство.

„Трябва да постигнем сделка за украинците, която да им позволи самоопределение и защита на суверенните им граници. Президентът е решен да стигне до там“, посочи специалният пратеник Стивън Уиткоф.

Сред основните теми на разговорите днес са исканията на Русия за предаване на украински територии, гаранциите за сигурността на Украйна и участието на Съединените щати.

