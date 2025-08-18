Снимка: БГНЕС, архив
Срещата ще е на две части - първо двамата президенти сами, после с европейските лидери за демонстрация на единство
След противоречивата среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски през февруари, която завърши със зрелищен скандал, този път украинският президент ще бъде приет във Вашингтон в компанията на европейска делегация.
Сред лидерите, които ще присъстват в Овалния кабинет, са британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони и финландският президент Александър Стуб.
Освен тях, срещата ще включва и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, които ще участват в разговорите, за да покажат обединена позиция в подкрепа на Украйна. Очаква се също те да бъдат информирани лично от президента Тръмп за обещаните гаранции за сигурността на страната.
Зеленски се срещна със специалния пратеник на САЩ и призова Тръмп да упражни „мир чрез сила“
„Няма сделка, докато има сделка“, заяви Доналд Тръмп относно текущите преговори.
Държавният секретар Марко Рубио коментира: „Украйна очевидно се чувства ощетена и с право, защото беше нападната. А руската страна, защото чувства, че е набрала инерция на бойното поле, и честно казано, сякаш не ги интересува колко руски войници загиват“.
Тръмп: Зеленски може да приключи войната с Русия почти веднага, ако поиска
Според източник, близък до Белия дом, срещата ще се проведе на две части – първо Тръмп и Зеленски ще разговарят самостоятелно, а след това към тях ще се присъединят европейските лидери, за да демонстрират единство.
„Трябва да постигнем сделка за украинците, която да им позволи самоопределение и защита на суверенните им граници. Президентът е решен да стигне до там“, посочи специалният пратеник Стивън Уиткоф.
Сред основните теми на разговорите днес са исканията на Русия за предаване на украински територии, гаранциите за сигурността на Украйна и участието на Съединените щати.Редактор: Румен Лозанов
