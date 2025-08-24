Каква би могла да е причината за мистериозното изчезване на три от основните фигури от „Наглите”? Темата коментира в предаването „Събуди се” криминалният психолог Тодор Тодоров, който е работил по този случай.

„За себе си без да съм запознат с разследването, смятам, че са жертви на това, което са вършили преди това”, заяви Тодоров. „Тези престъпления, които те тогава извършиха, са изключително тежки, изключително обременяващи за самите жертви. Това е нещо, което не се забравя. Допускам, че има елемент на вендета”, коментира психологът.

Кои бяха „Наглите”

Според него сред профила на жертвите има много хора с възможности и при желание да си отмъстят, могат да организират подобно нещо.

„Едно време покрай работата си с тях разбрах, че крадците на коли най-много ги е страх от крадците на коли. Най-удобно било да откраднеш вече открадната кола. Те вече доста време са били извън затвора. Колкото и да са предпазливи, може да се успокоят в един момент. Аз съм далеч от места, че хора като тях ще се върнат в обществото социализирани и няма да се занимават повече с престъпления. Не смятам, че между тях връзката е била тотално прекъсната”, коментира психологът.

„Смятам, че рано или късно ще стане ясно какво е станало. Друг е въпросът дали ще може да бъде доказано”, заяви Тодор Тодоров.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова