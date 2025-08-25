Китай направи впечатляваща репетиция за големия парад в Пекин по случай 80 години от края на японската окупация. Според държавната телевизия това е била последната репетиция преди същинското събитие на 3 септември.

На него ще присъстват премиери и президенти на поне 18 държави. Сред тях е Владимир Путин, което прави присъствието на лидери от Европа проблематично. Към момента се смята, че сръбският президент Александър Вучич и словашкият премиер Роберт Фицо ще бъдат на парада. Поканен е и Реджеп Ердоган.

