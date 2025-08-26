Снимка: gettyimages
-
Тръмп заплашва с армия в Балтимор заради престъпността
-
Химикали горят в завод в САЩ
-
Шефът на Агенцията за военно разузнаване на САЩ е уволнен
-
Тръмп: Украйна трябва да отвръща с удари в Русия
-
Проф. Бранислав Сланчев: Aко Путин се срещне със Зеленски, ще го легитимира като президент
-
Тръмп: Зеленски може да приключи войната с Русия почти веднага, ако поиска
Американската легенда вдигна на крака публиката на Централния корт на US Open
Винъс Уилямс записа рекордното в историята 94-то участие в турнир от Големия шлем и общо 25-то на US Open.
Уилямс вдигна на крака публиката на Централния корт с излизането си, като всички я аплодираха бурзно. Двубоят на 45-годишната тенис легенда срещу чехкинята Каролина Мухова бе главната атракция във вечерната сесия на "Артър Аш".
Снимка: gettyimages
Американката, която получи „уайлд кард“, претърпя поражение с 1:2 сета от поставената под номер 11 полуфиналистка на „Флашинг Медоус“ от предишните два сезона.
А за Уилямс това беше четвърто поредно отпадане на старта в Ню Йорк – турнир, който тя е печелила два пъти в своята кариера.
Снимка: gettyimagesРедактор: Цветина Петкова
Последвайте ни