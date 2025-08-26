Винъс Уилямс записа рекордното в историята 94-то участие в турнир от Големия шлем и общо 25-то на US Open.

Уилямс вдигна на крака публиката на Централния корт с излизането си, като всички я аплодираха бурзно. Двубоят на 45-годишната тенис легенда срещу чехкинята Каролина Мухова бе главната атракция във вечерната сесия на "Артър Аш".

Снимка: gettyimages

Американката, която получи „уайлд кард“, претърпя поражение с 1:2 сета от поставената под номер 11 полуфиналистка на „Флашинг Медоус“ от предишните два сезона.

А за Уилямс това беше четвърто поредно отпадане на старта в Ню Йорк – турнир, който тя е печелила два пъти в своята кариера.

Снимка: gettyimages

Редактор: Цветина Петкова