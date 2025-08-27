Хората, които започват да употребяват канабис, за да се справят с физически или психически проблеми, са по-склонни да изпитват тежка параноя, сочи ново проучване.

Много от тези хора също така съобщават за симптоми на депресия и тревожност в степен, която обикновено би довела до насочването им към психологическа помощ, според проучването, публикувано в списанието BMJ Mental Health.

Резултатите показват, че „причината, поради която човек започва да употребява канабис, може да окаже драстично влияние върху дългосрочното му здраве“, каза д-р Едоардо Спинацола, един от авторите на проучването и изследовател, изучаващ връзката между канабиса и психозата в King’s College London.

Нови дизайнерски дроги и опиоиди заливат Европа

Екипът на Спинацола проследи средната седмична консумация на делта-9-тетрахидроканабинол (THC) от близо 3400 възрастни във Великобритания. THC е основното психоактивно вещество в канабиса, което кара хората да се чувстват „напушени“.

Средният респондент е консумирал 206 единици THC на седмица, което се равнява на около 10 до 17 „джойнта“, казват изследователите. Но това ниво е било много по-високо сред хората, които са започнали да употребяват канабис, за да се справят с тревожност или депресия – съответно около 248 и 255 единици.

Цял град се „напуши”, след като полицията в Турция изгори 20 тона канабис

Хората, които употребявали канабис за самолечение, също съобщавали за повече симптоми на параноя, отколкото хората, които пробвали наркотика за забавление, от любопитство или с приятели.

Резултатите са най-новите, които свързват употребата на канабис с лошо психично здраве.

В друго скорошно проучване, използващо същия набор от данни, изследователите установили, че хората, които са преживели физическо или емоционално насилие като деца, са по-склонни да бъдат параноични като възрастни – и че употребата на канабис засилва тази връзка.

„Има ясна връзка между травмата и бъдещата параноя“, каза д-р Джулия Трота, психиатър и изследовател в King’s College London, която е работила по проучването.

„Резултатите показват, че употребата на канабис може да засили ефектите от това, в зависимост от формата, която приема травмата“, добави Трота.

По-рано тази седмица, отделно проучване в САЩ установи, че употребата на силно действащи продукти от канабис – като хранителни продукти или концентрати за вейпове – повишава риска от сериозни психични заболявания като психоза, шизофрения и зависимост.

Когато дизайнерската дрога замести детството (ВИДЕО)

Изследователите, стоящи зад най-новото проучване, заявиха, че лекарите трябва да питат пациентите си защо са започнали да употребяват канабис, за да установят дали те биха могли да се възползват от допълнителна подкрепа. Това би могло да помогне да се предотврати попадането на хората в „потенциално инвалидизираща“ параноя или психични проблеми, казаха те.

Д-р Емили Финч, председател на Факултета по зависимости на Кралския колеж по психиатрия в Обединеното кралство, заяви, че резултатите подчертават, че „канабисът може да има значителни неблагоприятни ефекти върху психичното здраве на потребителите“.

„Обществото трябва да бъде по-осведомено за съществените доказателства за вредите от канабиса и да коригира широко разпространеното погрешно схващане, че канабисът не е пристрастяващо вещество“, добави Финч.

Редактор: Румен Лозанов