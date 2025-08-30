Да влезеш в ледената вода звучи като предизвикателство, но за някои хора това е начин на живот, път към здраве и вътрешна сила.

В полите на Витоша има място, където студът се превръща в сила. Място, където хората идват да се срещнат със себе си. Там срещаме Анна Грозданова и нейните последователи. Тя е първият сертифициран инструктор по метода „Вим Хоф” у нас.

Анна признава, че никога не си е представяла, че ще прави това, което сега прави. „Животът понякога има други планове за нас”, шегува се тя. Открила е нов смисъл в ледената вода. Тя е човек, който е минал през кризи, загуби и промяна, за да намери себе си отново.

Фалит на заведение я кара да се обърне към този метод. „Беше ми изключително трудно и финансово, и емоционално. В топзи момент всички хора около мен изчезнаха и останах сама. Това беше моментът, в който трябваше да се науча да се чувствам добре и в собствената си компания. Така започна моят път и промяна в живота. В трудните моменти има много ценни за нас уроци”, казва инструкторът по метода „Вим Хоф”.

Във водата открила изключителен мир и спокойствие. „Бях много впечатлена как тялото може да изпитва горещина в една екстремно студена среда и ме изуми какъв е потенциалът на тялото ни”, споделя Анна. Потапянето в ледена вода не е просто физическо предизвикателство. То е истински щит за здравето, добавя тя.

Важно било обаче методът на „Вим Хоф” да се практикува правилно. Той не се препоръчва за хора със сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане, епилепсия или за бременни жени.

Анна не е сама по пътя си. Всяка седмица край Витоша се събират хора, които вярват, че студът е път към здраве и вътрешна сила.

Повече гледайте във видеото.