Стотици ентусиасти от цял свят участваха в необичайна „надпревара” в Копенхаген. Те се включиха в двукилометрово нощно плуване през каналите в центъра на датската столица.

Флуоресцентни шамандури, прикрепени към плувците, светеха във водата, докато слънцето залязваше над двореца "Кристиансборг", където се помещава датският парламент. Зданието беше една от атракциите, които можеха да се видят по маршрута. Организаторите бяха взели всички предпазни мерки, като спасители и лодки бяха в готовност да окажат помощ на плувците.

Нощното плуване е социално събитие с несъстезателен характер. То е част от традиционното „Плуване в Копенхаген” - поредица от състезателни и развлекателни плувни надпревари, които се провеждат в продължение на два дни в пристанището на Копенхаген.

Редактор: Станимира Шикова