Снимка: iStock
Веществото е реагирало на синтетичен канабиноид
Намериха наркотично вещество в Затворническо общежитие от открит тип – Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигналът е постъпил на 29 август.
Прокуратурата обвини двама души, заловени с 15 кг канабис (СНИМКИ)
В кухненско помещение е открит хартиен свитък с черно пластинообразно вещество с тегло 1,26 грама. При извършения полеви наркотест веществото е реагирало на "синтетичен канабиноид“.
По случая е образувано досъдебно производствоРедактор: Иван Иванов
Източник: "Фокус"
Последвайте ни