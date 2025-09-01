Намериха наркотично вещество в Затворническо общежитие от открит тип – Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигналът е постъпил на 29 август.

В кухненско помещение е открит хартиен свитък с черно пластинообразно вещество с тегло 1,26 грама. При извършения полеви наркотест веществото е реагирало на "синтетичен канабиноид“.

По случая е образувано досъдебно производство

Редактор: Иван Иванов