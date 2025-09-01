Камерите на полицията засякоха нов скоростен рекорд на лек автомобил - 227 километра в час в сливенския участък на автомагистрала "Тракия". Друг шофьор е засечен да се движи със 180 км/ч при ограничение на скоростта от 140 км/ч.

През август най-високата засечена скорост беше 218 км/ч. Водачът плати глоба от 800 лева.

460 нарушители за 2 месеца заснеха камери за скорост в Пловдив

Въпреки строгия контрол през почивните дни и ангажираните 76 екипа на полицията са засечени 171 случая на превишаване на скоростта. От тях 148 са направени от шофьори на леки автомобили и 23 - на товарни. Засечени са четири случая на неправилно изпреварване.

Двама са хванати да шофират след употреба на алкохол. Други двама са отказали да бъдат тествани. Установен е един водач без книжка.

Глобиха турския транспортен министър за превишена скорост

Съставени са 325 акта и фиша, образувани са досъдебни и бързи производства. Продължава засиленото полицейско присъствие по автомагистрала "Тракия", главните и второстепенни пътища в областта. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на "Охранителна полиция" и "Криминална полиция".

Редактор: Петър Иванов