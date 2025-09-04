Джасвин Сангха, известна в подземния свят като „Кралицата на кетамина“, се призна за виновна в съда в Лос Анжелис по пет федерални обвинения, свързани с доставянето на кетамин, довел до смъртта на актьора Матю Пери през октомври 2023 г.

Признатите обвинения са: Поддържане на помещение, свързано с престъпна дейност; Три обвинения за разпространение на кетамин; Едно обвинение за разпространение на кетамин, довел до смърт или сериозно телесно увреждане.

Кетаминът е лекарствен препарат, използван за облекчаване на болка и успокоително

Една година без Матю Пери (ГАЛЕРИЯ)

При ареста в нейния апартамент в Холивуд през март 2023 г. полицията откри сериозен арсенал — включително 79 флакона течен кетамин, пресовани таблетки метамфетамин, екстази (MDMA), кокаин, фалшиви таблетки "Ксанакс", оборудване за създаване на дрога, брояч за пари и $5 723 в брой.

Случаят с Матю Пери

На 28 октомври 2023 г. Пери, страдащ от депресия и временно приемащ кетамин според предписание, приемал допълнителна доза от Сангха чрез посредници, включително приятеля на неговия асистент Кенет Ивамаса. Установено е, че последният е инжектирал поне три дози от доставената кетаминова течност, което довело до смъртта му – вероятно от предозиране, съчетано с удавяне в джакузи.

Делото "Матю Пери": Още един лекар ще се признае за виновен, че е снабдявал актьора с кетамин (ВИДЕО+СНИМКА)

Сангха е петият и последен обвиняем в случая, който се призна за виновен:

⇔ Кенет Ивамаса – асистент на Пери, признал се за виновен в заговор за разпространение на кетамин, довело до смърт.

⇔ Ерик Флеминг, посредник – признат за виновен в заговор и разпространение, довело до смърт.

⇔ Д-р Салвадор Пласенсия – признал се за виновен в разпространение на кетамин.

⇔ Д-р Марк Чавес – обвинен в заговор за разпространение на дрога.

Всички те вече са сключили уговорки с прокуратурата и са признали вината си. Матю Пери, който почина на 28 октомври 2023 г. на 54-годишна възраст, беше известен с ролята си на Чандлър Бинг в „Приятели“, а причината за смъртта му е смърт от остри ефекти на кетамин, комбинирани с удавяне и сърдечно заболяване.

Съдебното заседание се проведе на 3 септември 2025 г. – това беше и първата поява в съда за майка му Сузан и доведения му баща Кийт Морисън. Сега всички са в очакване на присъдата – смята се, че Сангха може да получи до 65 години затвор, а произнасянето на присъдата е насрочено за 10 декември 2025 г.

Редактор: Цветина Петкова