Пловдив е домакин на летен фестивал под надслов "Улица Станционна". От 4 септевмри в продължение на 5 дни рок, джаз и етно музика ще огласяват центъра на града. Атрактивото събитие се провежда за трета поредна година и ще превърне емблематичната улица "Иван Вазов" в открита сцена за култура и изкуство.

Огромната сцена вече е изградена и се намира съвсем близо до Народната библиотека "Иван Вазов". Фестивалът ще бъде открит само след няколко часа.

По думите на основния организатор Симеон Илиев участниците идват от над 10 различни страни. Ще присъстват 84 артисти и 18 банди.

"Ние не сме само музика, а сцена за града. Превръщаме улицата в отроче на "Ню Йорк вилидж" или Берлин за няколко дни", допълни той.

В двора на музикалното училище има над 25 събития за деца.

"Основни акценти на фестивала, освен музиката, са образованието и културата", допълни Илиев.

