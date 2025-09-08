За първи път в Бургас се провежда „Калата“ – фестивал на хумора и изкуството. Идеята е изкуството да излезе и на улицата, сред хората. Интригуващите акценти в програмата са прожекции на плажа, комедийни батъли, разказване на вицове и още редица инициативи, които целят да внесат настроение и култура в градската средал Сред участниците и вдъхновителите на събитието е продуцентът и музикант Ники Урумов, който говори повече за фестивала в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

"Нашият фестивал вплита няколко вида различно комедийно изкуство - театрално, филмово, цирково и улично, така че имаме най-различни ивенти и забавления", обясни той.

Феерия в небето: Първи по рода си фестивал на балоните се провежда край Горна Оряховица

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева