Идеята е изкуството да излезе и на улицата
За първи път в Бургас се провежда „Калата“ – фестивал на хумора и изкуството. Идеята е изкуството да излезе и на улицата, сред хората. Интригуващите акценти в програмата са прожекции на плажа, комедийни батъли, разказване на вицове и още редица инициативи, които целят да внесат настроение и култура в градската средал Сред участниците и вдъхновителите на събитието е продуцентът и музикант Ники Урумов, който говори повече за фестивала в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.
"Нашият фестивал вплита няколко вида различно комедийно изкуство - театрално, филмово, цирково и улично, така че имаме най-различни ивенти и забавления", обясни той.
Редактор: Ивайла Митева
