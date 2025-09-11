Мъж от САЩ и неговата израелска съпруга са били нападнати от десетина северноафрикански мъже във Венеция в нощта между неделя и понеделник, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.

Нападението било извършено малко след полунощ в района на църквата "Санта Фоска", когато групата забелязала, че мъжът носил дрехи, които подсказвали, че е евреин. Двойката се опитала да избяга, след като групата започнала да ги обижда и да скандира "Освободете Палестина". Бандата ги обградила и ги заплашвала, имитирайки сексуални актове.

Член на групата използвал ротвайлер, за да сплаши двойката, а 31-годишен тунизиец ударил мъжа по лицето, след като протегнал ръка, преструвайки се, че иска да се здрависа с него. Жената получила наранявания по глезена от бутилка, която била хвърлена към нея.

Редактор: Дарина Методиева