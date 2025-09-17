Едно от най-ексцентричните спортни събития във Великобритания събра участници от цял свят в градчето Рамсботъм – Световно първенство по хвърляне на кървавица. Целта е с три хвърляния състезателите да съборят възможно най-много гигантски йоркширски пудинги, подредени на висока платформа, като използват единствено кървавици, завити в дамски чорапогащник.

Тазгодишният шампион е Гед Фланаган. Събитието съчетава хумор, история и северняшка гордост, а местна легенда свързва произхода на шампионата с Войната на розите в Англия през XV век.