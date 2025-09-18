Снимка: getty images
Той влиза отново в класната стая в Чешър, след като заедно с родителите си се върна от Лос Анджелис
Тийнейджърът Оуен Купър, който в неделя вечерта стана най-младият носител на награда „Еми“ за актьорска игра, отказва да занесе статуетката си на училище. Той се защото се страхува, че тя ще му бъде открадната.
На пресконференция вчера 15-годишният актьор позира гордо с отличието, но на въпрос от репортер дали ще го покаже на съучениците си, той отговори:
„Това ще бъде откраднато в моето училище. Няма шанс. Определено няма да го взема със себе си.“
"Еми" 2025: Как Оуен Купър, Трамел Тилман и още знаменитости пренаписаха историята на наградите (СНИМКИ)
В социалните мрежи реакциите бяха шеговити. Фенове коментираха, че думите на Оуен напомнят, че той е обикновено британско момче – въпреки огромната похвала, която получиха и той, и сериалът Adolescence. Един от потребителите написа: „Изглежда като много земно момче. Надявам се да му върви в живота, независимо дали ще продължи с актьорството.“ Друг добави: „Това момче е невероятно специално и скромно.“
Оуен се прибира в училище в Чешър още тази седмица, след като заедно с родителите си се върна от Лос Анджелис. След церемонията в бляскавия Peacock Theatre той позира с баща си Анди, който е IT специалист, и майка си Норийн, която работи като болногледач.Редактор: Дарина Методиева
