Скандал между тях прераснал в сбиване и приключил с убийството на мъжа
Задържаха 45-годишна жена за убийство на 42-годишен мъж в село Зимница, община Стралджа. Тежкото криминално престъпление е извършено около 22 ч. на 24 септември в частен имот, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ямбол, предаде кореспондентът на БТА в града Мира Безус.
При скандал, прераснал в сбиване, жената е нанесла прободна рана с нож в областта на гърдите на мъжа, вследствие на което той е починал. Процесуално-следствените действия по случая продължават. Образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.Редактор: Дарина Методиева
Източник: Мира Безус, кореспондент на БТА в Ямбол
