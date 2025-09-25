Задържаха 45-годишна жена за убийство на 42-годишен мъж в село Зимница, община Стралджа. Тежкото криминално престъпление е извършено около 22 ч. на 24 септември в частен имот, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ямбол, предаде кореспондентът на БТА в града Мира Безус.

При скандал, прераснал в сбиване, жената е нанесла прободна рана с нож в областта на гърдите на мъжа, вследствие на което той е починал. Процесуално-следствените действия по случая продължават. Образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.

