През 2024 година почти една четвърт от румънците са живели или работили в чужбина. Може да се предположи, че те са благосклонни към 140 000-те гастарбайери в собствената си страна. Но явно не е така. Репортаж на “Дойче веле”.

Много чуждестранни работници са жертва на дискриминация в Румъния и се страхуват, че могат да станат жертви и на физически нападения - като техния колега Исмаил Хосайн. Неговият случай привлече вниманието към нарастващия расизъм и ксенофобия в страната.

Хосайн е доставчик от Бангладеш и е брутално нападнат насред пътя. Сцената е заснета от самия нападател.

Мъжът му крещи да се върне в държавата си, защото е нашественик, и го напада.

“Имах една поръчка до този магазин. После дойде един румънец - не го познавам, преди не съм го виждал. Той дойде и ме докосна. После не знам защо ме нападна. Удари ме по носа, после пак и после още веднъж. Попитах го: „Защо ме нападна, защо ме удряш?“ А той каза: „Върни се в държавата си!“ Не знам защо. Питам го: „Защо ми казваш да се върна в страната си?“, разказва Хосайн.

Нападателят е арестуван. Инцидентът можеше да завърши трагично, ако случайно там не бе преминавал полицай Андрей Жиану, който се намесил.

“Единственото, за което мислех, беше защитата на нападнатия гражданин. Независимо от националността, когато човек е в опасност, ние действаме по един и същ начин”, коментира той.

Само дни преди нападението срещу доставчика от Бангладеш, Дан Танаса - депутат от крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците призова в социалните мрежи хората да отказват доставки, ако не са направени от румънски гражданин. Алин Баню, директор на неправителствената организация „Роми за демокрация“, повдига въпроса.

“Това, което правят тези екстремистки партии, точно както през 30-те и 40-те години, е да подхранват разочарованието, напрежението и омразата у хората”, смята Баню.

Центърът за правни ресурси е неправителствена организация, която работи за правна и институционална рамка, гарантираща човешките права, равните възможности и свободния достъп до справедливо правосъдие. Джорджана Бадеску прави проучване на име „Един ден от живота на мигрантски работник“.

“В нашето изследване проведохме 12 интервюта с мигранти. Нито един от тях не каза, че не е бил дискриминиран. Един от работниците, от Пакистан, бил на път да достави храна. Клиентът, който бил румънец, му се обадил и му казал, че ако е мюсюлманин, по-добре да остави храната на стълбите, защото клиентът не иска да го докосва”, казва Бадеску.

НПО в Румъния посочват, че подобни расистки инциденти вече не могат да се смятат за изолирани случаи. Алин Баню е сериозно обезпокоен.

“Пикът още не е достигнат. След месец-два ще видим как всички - синдикати, повечето хора, ще излязат на улиците. Ще видим насилие, ще видим Румъния в пълна криза”, коментира той.

Въпреки бруталното нападение, Исмаил Хосайн иска да продължи да работи в Румъния.

