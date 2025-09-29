23-годишен мъж е задържан за нападение срещу приятелката си в Благоевград.

На 28 септември е получен сигнал, че в следобедните часове на 27 септември в жилище в града мъжът е нанесъл удари с остър предмет в областта на гърдите на 21-годишна жена, с която живее на семейни начала. Той е задържан за 24 часа, предаде DarikNews .

Жената е настанена за лечение в МБАЛ-Благоевград, без опасност за живота. Започнало е разследване. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства продължава.

Редактор: Дарина Методиева