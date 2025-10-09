Куче беше простреляно в главата с въздушна пушка в Елин Пелин. 56-годишен мъж е направил самопризнания и е задържан, пише dariknews .

Сигнал за раненото на ул. „Иван Вазов“ животно е подаден на 8 октомври. Кучето е от порода каракачанска овчарка. То е транспортирано за лечение във ветеринарна клиника.

Оръжието е иззето и по случая се води разследване.

