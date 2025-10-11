-
Велики Преслав – от възхода до упадъка (Част 2)
Румяна Коларова: Казусът "Коцев" е политически сблъсък между ПП-ДБ и съдебната власт
Меглена Плугчиева: Трябва да се намери компромисен вариант за неутрална Антикорупционна комисия
Слави Трифонов: В България разбираме свободата на словото с измислици и пошлости
Вежди Рашидов: Държавността е изтървана, хаосът трябва да спре
Макрон преназначи Себастиан Льокорню за премиер на Франция
Евродепутатът коментира още политическата криза във Франция
Вотовете на недоверие на Урсула фон дер Лайен бяха обречени на неуспех. Те бяха пропаганда за целите на крайната левица в Европейския парламент. Това каза евродепутатът от ГЕРБ в ЕНП Андрей Ковачев в „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
Ивицата Газа
Той коментира бежанския поток на палестинци в Стария континент.
„Най-радикализираните дойдоха в Европа, защото ние, псевдолиберано, ги приехме и направихме една голяма грешка. В западноевропейските общества не контролират какви проповедници са в джамиите и какво говорят", заяви Ковачев.
Евродепутат каза, че трябва да има две държави - Палестина и Израел, но с ясни гаранции за сигурност за Израел.
„Не може терористични организации като „Хамас”, „Ислямски джихат”, хути и други да продължават да дестабилизират Близкия Изток", заяви той.
Ковачев заяви, че Европа трябва да се справя с всички геополитически кризи около нас и затова трябва да увеличи боеспособността си.
Политическата криза във Франция
Ковачев каза, че парламентът във Франция е много раздробен. Важно е доколко партиите вляво, от една страна, и в вдясно, от друга, могат да имат мнозинство, за да бъде разрешена кризата.
Макрон преназначи Себастиан Льокорню за премиер на Франция
Според него изход от ситуацията може да бъдат предсрочни парламентарни избори.
Изборите в Чехия
Спечелилият изборите в Чехия Андрей Бабиш не е толкова ясно проруски или антиукраински, смята Ковачев. Има разлика между него и Виктор Орбан, заяви евродепутатът.
По негови думи ще е трудно в страната да се състави стабилно правителство.
