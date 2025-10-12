Четирима са в тежко състояние

Масова стрелба в претъпкан бар на остров в Южна Каролина. Четирима са убити, а поне 20 са ранени, от тях четирима са в тежко състояние, съобщиха властите, цитирани от AP. 

Стрелбата е станала рано в неделя на остров Сейнт Хелена, казаха официални лица. На мястото е имало голяма тълпа, когато заместник-шерифите пристигнали и открили няколко души с огнестрелни рани.

„Множество жертви и свидетели са избягали към близките търговски обекти и имоти, търсейки убежище от изстрелите“, заяви Шерифската служба на окръг Бофорт в социалната мрежа X.

„Това е трагичен и тежък инцидент за всички. Молим за търпение, докато продължаваме разследването. Мислите ни са с всички жертви и техните близки“, се казва още в съобщението.

Имената на жертвите не са оповестени.

„СЪРЦЕТО МИ Е СЪКРУШЕНО, след като научих за опустошителната стрелба в окръг Бофорт“, написа представителката в Конгреса на САЩ Нанси Мейс в X. „Молим се за жертвите, техните семейства и всички засегнати от този ужасяващ акт на насилие.“

Редактор: Цветина Петрова
Източник: "Асошиейтед прес"

Последвайте ни