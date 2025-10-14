Google обяви, че ще инвестира 15 милиарда долара в Индия през следващите пет години и ще изгради гигантски център за данни и база за изкуствен интелект (ИИ) в южната част на страната.

„Това е най-големият център за ИИ, в който инвестираме извън САЩ“, заяви Томъс Куриан, главен изпълнителен директор на Google Cloud, по време на церемония в Ню Делхи.

Той обяви „капиталова инвестиция от 15 милиарда долара“ за пет години и „център за ИИ с мощност от гигавати във Вишакхапатнам“, град в южния щат Андхра Прадеш.

Google има планове центърът в крайна сметка да „достигне мощност от няколко гигавата“, посочи Куриан.

Търсенето на инструменти и решения за ИИ е нараснало значително в Индия, където се очаква до края на годината да има над 900 милиона интернет потребители.

Министърът на информационните технологии на Индия Ашвини Вайшнау благодари на Google за инвестицията. „Тази цифрова инфраструктура ще допринесе значително за постигането на целите на нашата визия за ИИ в Индия“, каза той.

