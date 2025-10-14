В Благоевград разследват случай с кокаин, открит във Второ полицейско управление в областния център, пише БНР . Разследването е под надзора на районната прокуратура.

Скандалният случай е от края на миналата седмица, а информацията, че в сградата на Второ полицейско управление има скрит наркотик, е подадена от обвиняем по време на разпит.

Двама задържани при акция на „Вътрешна сигурност” в „Пътна полиция” – Хасково

Проверката е извършена от служители на полицията, които открили кокаина. Наркотикът бил скрит в кухина на вратата към преходното помещение за ареста. Към момента няма информация кой е скрил дрогата и дали има замесени полицейски служители.

Редактор: Калина Петкова