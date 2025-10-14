Снимка: iStock, илюстративна
Той бил намерен по сигнал на обвиняем
В Благоевград разследват случай с кокаин, открит във Второ полицейско управление в областния център, пише БНР. Разследването е под надзора на районната прокуратура.
Скандалният случай е от края на миналата седмица, а информацията, че в сградата на Второ полицейско управление има скрит наркотик, е подадена от обвиняем по време на разпит.
Проверката е извършена от служители на полицията, които открили кокаина. Наркотикът бил скрит в кухина на вратата към преходното помещение за ареста. Към момента няма информация кой е скрил дрогата и дали има замесени полицейски служители.Редактор: Калина Петкова
