Актрисата с две номинации за „Оскар“ Наоми Уотс бе удостоена със звезда на Холивудската алея на славата. 57-годишната британка призна след церемонията, че винаги е била измъчвана от съмнения в себе си.

„Дори не мога да повярвам. Интересно е, защото имам всички видове синдром на самозванеца. Винаги съм чувствала, че трябва да се боря, че трябва да продължавам да доказвам себе си, а това просто се случи изненадващо. Наистина е прекрасно“, каза тя пред журналисти, след като получи отличието.

Актрисата Наоми Уотс изгря на кориците на Elle Испания и Франция

Джак Блек, партньорът на Уотс в „Кинг Конг“, също присъства на церемонията и безспорно открадна шоуто, като се излегна и позира със звездата на актрисата.

Съпругът на Наоми, актьорът Били Крудъп, синът ѝ Саша Шрайбър и известни приятели, сред които Блек, Сара Полсън, Едуард Нортън, Райън Мърфи, Кайл Маклоклан и Нийси Наш, бяха на церемонията, за да я подкрепят.

Уотс е родена във Великобритания, а семейството ѝ се премества в Сидни, когато тя е на 14 години. Тя и младата Никол Кидман стават приятелки по време на кастингите и поддържат тази връзка и до днес. Кидман не можа да присъства на събитието, на което се събраха много звезди, но по време на церемонията беше прочетено нейно писмо.

Редактор: Дарина Методиева