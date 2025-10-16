Окръжният съд в Благоевград осъди на 12 години „лишаване от свобода" 40-годишен мъж, след като го призна за виновен в изнасилване, съобщи "24 часа". Жертвата е малолетната дъщеря на обвиняемия от Петрич. Посегателството било извършено на 17 декември 2023 г. чрез употреба на сила и отправяне на заплахи.

Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред Апелативния съд в София в 15-дневен срок.

Редактор: Цветина Петкова