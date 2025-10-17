Учени откриха останки на динозавър, живял преди цели 230 милиона години. Палеонтолозите събрали почти пълен скелет на тревопасен динозавър с дълъг врат. Разкопките са направени в отдалечената аржентинска провинция Ла Риоха, на надморска височина над 3000 метра.

Откриха нов вид динозавър в Аржентина

С помощта на компютърни програми, учените направили възстановка как е изглеждал динозавърът. Той е бил сравнително голям и с характеристики на животните, които в по-късни епохи са се развили до най-големите сухоземни същества.

