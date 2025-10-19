Снимка: БТА
Комунистическата партия на Китай уволни девет високопоставени генерали
Белият дом: Няма сериозна заплаха за примирието в Газа
Израелският министър на отбраната заплаши „Хамас“ с „план за смазване“
„Хамас“: Предадохме всички тела на заложници, до които имаме достъп
Заради подозрителни лица: Израел откри огън в Ивицата Газа
Мохамед Халаф: Войната в Близкия изток далеч не е приключила
Според американците, това би нарушило споразумението за прекратяване на огъня в Газа
Съединените щати обявиха, че „Хамас” планират атака срещу цивилни в Газа. Държавният департамент във Вашингтон обяви, че разполага с „достоверни данни за предстоящо нападение“. Според американците, това би нарушило споразумението за прекратяване на огъня в Газа.
Посланикът на Израел: Никога няма да допуснем втори 7 октомври
Държавният департамент не предостави допълнителни данни и не е ясно какъв доклад цитира. Изявлението им идва малко след като посолството на Палестина в Египет обяви, че ключовият граничен пункт Рафах ще бъде отворен в понеделник. Очакванията са през него да минат много повече храни, гориво и други стоки, от които палестинците се нуждаят. След изявлението на американците Израел обяви, че Рафах ще остане затворен до второ нареждане.Редактор: Емил Йорданов
