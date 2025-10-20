Съдът задържа под стража 52-годишен баща, обвинен в нанасяне на средна телесна повреда на непълнолетната си дъщеря.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 15 октомври в къща в Банкя, обвиняемият няколко пъти ударил 16-годишното момиче с дървена тояга по ръката, като ѝ е счупил кост на лявата предмишница. Посегателството е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание затвор до 6 години. Мъжът е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането. Мярката подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

Редактор: Цветина Петкова