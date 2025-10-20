Правителството на Мексико съобщи, че 76 души са загинали при катастрофални наводнения и свлачища, ударили централната и източната част на страната този месец, като други 27 все още официално се водят за изчезнали, предаде АФП.

Според доклад, представен по време на пресконференция от президента Клаудия Шейнбаум, близо 120 общини остават изолирани, с блокирани или разрушени пътища и магистрали.

Жертви, свлачища и липса на ток: Мексико се бори с последствията от пороите

„Спешната помощ все още не е приключила, продължаваме да работим“, заяви Шейнбаум пред репортери и обяви помощ на стойност около 544 милиона долара за около 100 000 семейства, засегнати от бедствието.

Снимка: АП, БТА

Централният щат Идалго има най-много блокирани общини – 65, като много от тях са в планински райони, където достъпът е затруднен от свлачища.

Верaкрус, разположен по крайбрежието на Мексиканския залив в източната част на страната, бе най-силно засегнат от наводненията.

Правителството съобщи, че повече от 12 700 войници все още са на място, за да доставят помощ и да подпомагат засегнатите общности.

Тежки валежи често се случват през дъждовния сезон в Мексико от май до октомври, но миналогодишните проливни дъждове са станали още по-опасни заради комбинацията от тропическа система от Мексиканския залив и студен фронт от север, според метеоролози.

Редактор: Цветина Петрова