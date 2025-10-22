Бившата тенис звезда Анна Курникова и латино певецът Енрике Иглесиас очакват четвъртото си дете.

Новината идва, след като 44-годишната Курникова публикува в Instagram рядка семейна снимка в духа на Хелоуин – с тикви, костюми и трите им деца - близнаците Луси и Николас, които вече са на 7, и малката Мери – на 5 години.

Двойката е заедно вече повече от две десетилетия, след като се запознава през 2001 г. по време на снимките на клипа към хита на Иглесиас "Escape". Оттогава насам любовта им не просто издържа изпитанието на времето, но и продължава да расте.

В последните години Иглесиас значително е намалил концертните си участия, за да прекарва повече време у дома с децата и любимата си.

Семейството засега не коментира официално кога се очаква появата на бебето, но феновете вече споделят радостта си онлайн и отбелязват, че четвъртото дете ще е още едно прекрасно продължение на тяхната необичайна, но устойчива любовна история.

Редактор: Калина Петкова