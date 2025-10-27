През 2022 г. има около 1,5 милиона докладвани случая на сексуално насилие над деца в ЕС. Това означава, че 1 от 5 деца преживява форма на сексуално насилие. В България през 2021 г. малолетните жертви са 467, през 2022 - 508, а през 2023 - 586.

„Всяко пето българско дете е преживяло някаква форма на сексуално насилие. Много пъти и децата не докладват – страхуват се, срамуват се. А и в някои от случаите, в които докладват, системата не съумява да им даде адекватна подкрепа”, заяви Юлия Андонова, директор „Развитие и комуникации”, Фондация „П.У.Л.С.”.

„Много е важно всички системи - социална, здравна, образователна, правораздавателна, да работим заедно, координирано, да имат достатъчно добре обучени специалисти”, обясни Андонова.

„Добрите практики казват, че тези деца трябва да бъдат разпитвани еднократно в синя стая. Има добри практики. Неправителствени организации като Фондация „П.У.Л.С.”, Национална мрежа за децата, Института за социални дейности и други организации, които сме ангажирани в подкрепата на деца, сме събрали, адаптирали и превели от добри европейски практики в сферата на щадящото правосъдие, но за съжаление те все още не са станали задължителни на национално ниво”, коментира Андонова.

Целия разговор гледайте във видеото.