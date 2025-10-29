Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис е дал положителна проба за COVID-19, съобщиха от кабинета му.

Според официални представители Мицотакис има много леки симптоми и от тази сутрин е в офиса си, съобщи в. „Катимерини“.

Той ще участва чрез видеоконферентна връзка в заседанието на кабинета, насрочено за обяд, и ще присъства на събитието в Министерството на отбраната, както е планирано, носейки защитна маска, тъй като то ще се проведе на открито, заявиха източниците.

