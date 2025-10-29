Жестоко убийство в село Студеница, Шуменско. 80-годишната жена е открита мъртва от своя внук, след като съседи съобщили за скандал в семейната къща. Той е подал сигнала до полицията. По случая е задържан 57-годишният син на жертвата. Бейнан Хюсеин остава в ареста за срок от 72 часа.

Убийството е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин.

Разследващите и съдебен лекар са извършили оглед, по време на който е установено, че починалата е с множество нанесени удари с твърд предмет в областта на главата и тялото.

20 години затвор за мъжа, убил по изключително жесток начин жена в София

Синът на жертвата е живеел с нея от известно време.

Мъжът е направил частични самопризнания. Споделил, че нанесъл побоя след възникнал скандал, без да уточнени деня, в който това се е случило.

При извършените процесуално-следствени действия полицейските служители са иззели веществени доказателства, сред които дрехи и твърди предмети, с които е извършено убийството.

Предстои в съда да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.