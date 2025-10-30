Специално българско шоу преди играта на „Чикаго Булс” и „Сакраменто Кингс” имаше тази вечер в града с най-много наши сънародници в САЩ - Чикаго. Над 30 изпълнители се включиха в програмата на българската вечер, която се осъществява за втори път в популярната зала „Юнайтед център”. Сред тях са български ученици, известният цигулар Свет Радославов и други артисти.

12-минутното предмачово шоу изцяло беше посветено на България. На трибуните се виждаха десетки фенове с шапки и знамена в бяло, зелено и червено. За втора поредна година българска общност се събира в заалата, след като миналата година събитието предизвика вълнение покрай участието на българина Александър Везенков в NBA.

Тази година обаче за първи път преди мача се проведе изцяло българско музикално представление. В него взеха участие певицата Диана Джей, групата ѝ Jersey Girls, цигуларят Свет Радославов, саксофонистът Живко Жеков, както и възпитаници на Малко българско училище и Академията по художествена гимнастика Royal Dance.

Музиката за шоуто е продуцирана от Лил Ша – синът на рапъра Мишо Шамара. Зрителите чуха впечатляващ музикален микс между български мотиви и класически теми от NBA, включително мелодията на Майкъл Джордан и химна на „Булс“, изпълнени на електрическа цигулка. В програмата бе включен и оригинален ремикс на хита Titanium на Sia с характерно българско звучене.

„Емоцията беше невероятна – за първи път в историята на „Чикаго Булс“ звуча българска музика преди мач!“, споделят организаторите. Подготовката на спектакъла е отнела три седмици. Целта – да се създаде музикален „фюжън“ между българска и американска култура, така че публиката от двете страни да се припознае.

Най-големите емоции обаче се случиха зад кулисите, където младите българчета от диаспората в Америка поеха щафетата на националния дух. „Много се радваме, че можем да споделим малко от България с хора, които може би никога не са чували за нея“, разказаха участници от танцовите групи.

В публиката имаше както фенове на „Булс“, така и почитатели на българските танци. Някои от зрителите бяха пристигнали специално от други градове и дори от Европа, за да видят родния фолклор на голямата сцена в Чикаго.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Калина Петкова