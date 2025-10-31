Спускане със ски в ледникова пещера в Швейцария предизвика възхищение и удивление в социалните мрежи. Видеото, заснето с камера, прикрепена към тялото на смел скиор, показва кадри, които изглеждат като от друг свят — ледени тунели с фантастични синкави нюанси, искрящи отблясъци и прозрачни сводове, през които проблясва светлина.

Още в първите секунди на спускането се вижда как смелчагата навлиза в тясно, кристално „устие“ на пещерата, а пред него се разкриват дълбоки ледени коридори. Камерата улавя всяко движение — вълнообразните стени изглеждат като замръзнали вълни, по които светлината играе, създавайки усещане за движение дори там, където всичко е вледенено.

Ледниковите пещери, обясняват експерти, се образуват при наличие на източник на топлина под леда – обикновено вулканичен отвор или горещ извор. Това ги прави изключително нестабилни и опасни, тъй като могат да се срутят при най-малкото движение на ледника.

Въпреки риска, скиорът успява безпрепятствено да премине през цялата пещера, като заснема всяка секунда от своето ледено приключение. Резултатът – видеото бързо се превърна в сензация онлайн, а зрителите по света не спират да споделят кадрите от това дръзко спускане през сърцето на швейцарския ледник.

Редактор: Калина Петкова