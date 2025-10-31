Кристиано Роналдо-младши, 15-годишният син на португалската футболна легенда, вече е собственик на първата си кола. Тийнейджърът се похвали с луксозно Lamborghini, което е получил като подарък от баща си.

Автомобилът е значително по-скъп от първата кола на самия Роналдо-старши, който като играч на „Манчестър Юнайтед“ си е купил. Началната цена на подареното Lamborghini преди три години е била 265 000 евро. Мощният автомобил разполага с 650 конски сили, V8 турбо двигател и тежи 2.3 тона. Той може да ускори от 0 до 100 км/ч само за 3.5 секунди.

Въпреки щедрия подарък, Кристиано-младши ще трябва да изчака да навърши 18 години, за да може да се наслади напълно на новата си придобивка. Според законите в Саудитска Арабия, където семейството живее, той може да започне да шофира на 17-годишна възраст, но само с временна шофьорска книжка и с придружител.

