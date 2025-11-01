Снимка: Getty Images
-
От улицата до сцената: Бездомно куче става част от варненския театър
-
Поглед отвътре: Как изглеждат ледниковите пещери в Швейцария (ВИДЕО)
-
Възможно ли е полетите да станат по-екологични (ВИДЕО)
-
Кристиано Роналдо-младши се похвали с първата си луксозна кола
-
„Непознатите земи”: Копенхаген - градът на щастливите хора
-
След хиляди години: Тунел, скрит под Колизеума в Рим, отваря врати за посетители
Това е 24-ото поред тържество, организирано от супермодела
Хайди Клум - смятана за кралицата на Хелоуин, отново беше домакин на годишното парти за Хелоуин в Ню Йорк, в центъра на Манхатън. Този път красавицата се преобрази като митичното гръцко чудовище Медуза, с извиващи се змии на главата си и дълга змийска опашка.
Съпругът на Клум, Том Каулиц, беше облечен като гръцки войник, когото тя вкаменява. Клум каза, че все още е „важно да се прави изкуство на живо“ на фона на възхода на генеративния изкуствен интелект.
Топмоделът сподели, че й е отнело 10 часа, за да се "превърне" в Медуза. Направата на костюма е дело на 15 души.
Amaya Papaya from “Love Island” channels her inner Na’vi at Heidi Klum’s Halloween Celebration in NYC. pic.twitter.com/VPbOD1XYcP— Variety (@Variety) November 1, 2025
Сред звездите, които впечатлиха с празничната си хелоуинска визия бяха още манекенките Александра Ричардс, Валентина Сампайо и много други лица от шоубизнеса.
Darren Criss goes full ogre, arriving as Shrek with wife Mia Swier at Heidi Klum’s Halloween Celebration in New York City. pic.twitter.com/m4eu3Xephy— Variety (@Variety) November 1, 2025
Сред тях беше и рап легендата Айс Ти.
Ice-T and Coco pose on the carpet at Heidi Klum’s Halloween Celebration in NYC. pic.twitter.com/ASUfRKmHVo— Variety (@Variety) November 1, 2025
„Медуза е толкова емблематична, страшна жена. В началото била красива, но после била наказана и направена наистина грозна. Харесва ми цялата история за Медуза и как изглежда с всички тези змии. Много плашещо. Така че исках да бъда наистина грозна, като самата Медуза. И смятам, че успяхме да докараме образа до съвършенство", сподели още Клум.
„Изглежда сякаш са ме потопили в бетон. Но всъщност отнема много усилия, за да докараме този външен вид. Невероятен екип, с най-различни отдели. Не са просто гримьори, а истински артисти. И подготовката отне няколко месеца. А да се гримираме започнахме още преди обяд, за да сме готови вечерта", каза Клаузиц.
Това беше 24-тото годишно Хелоуин парти на Клум. В минали Хелоуини Клум се е преобличала като Джесика Рабит, чудовището на Франкенщайн и много други.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни