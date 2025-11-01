Това е 24-ото поред тържество, организирано от супермодела

Хайди Клум - смятана за кралицата на Хелоуин, отново беше домакин на годишното парти за Хелоуин в Ню Йорк, в центъра на Манхатън. Този път красавицата се преобрази като митичното гръцко чудовище Медуза, с извиващи се змии на главата си и дълга змийска опашка.

Съпругът на Клум, Том Каулиц, беше облечен като гръцки войник, когото тя вкаменява. Клум каза, че все още е „важно да се прави изкуство на живо“ на фона на възхода на генеративния изкуствен интелект.

Топмоделът сподели, че й е отнело 10 часа, за да се "превърне" в Медуза. Направата на костюма е дело на 15 души.

Сред звездите, които впечатлиха с празничната си хелоуинска визия бяха още манекенките Александра Ричардс, Валентина Сампайо и много други лица от шоубизнеса.

Сред тях беше и рап легендата Айс Ти.

„Медуза е толкова емблематична, страшна жена. В началото била красива, но после била наказана и направена наистина грозна. Харесва ми цялата история за Медуза и как изглежда с всички тези змии. Много плашещо. Така че исках да бъда наистина грозна, като самата Медуза. И смятам, че успяхме да докараме образа до съвършенство", сподели още Клум.

„Изглежда сякаш са ме потопили в бетон. Но всъщност отнема много усилия, за да докараме този външен вид. Невероятен екип, с най-различни отдели. Не са просто гримьори, а истински артисти. И подготовката отне няколко месеца. А да се гримираме започнахме още преди обяд, за да сме готови вечерта", каза Клаузиц.

Това беше 24-тото годишно Хелоуин парти на Клум. В минали Хелоуини Клум се е преобличала като Джесика Рабит, чудовището на Франкенщайн и много други.

