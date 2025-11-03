Ръсел Кроу отговори на въпроса дали е сгоден и дали наистина има намерение да кажа заветното "да" за втори път. Носителят на "Оскар" има връзка с 33-годишната актриса Бритни Терио от пет години насам. В австралийското предаване "60 минути" звездата беше категоричен - не, няма да сключи брак отново.

„Постоянно излизат репортажи, че Бритни и аз сме сгодени и че ще се женя отново. Не. Ние сме много, много добри приятели и имаме чудесни отношения. В момента животът ми е толкова щастлив, защо да го развалям с една сватба", сподели акторът от "Красив ум".

Снимка: Getty Images

„Защо бих преминал отново през това… Бях женен веднъж“, продължи Кроу, визирайки деветгодишния си брак с бившата си съпруга Даниел Спенсър. „Знам как може да се развие това и докъде може да стигне. Така че не ми е нужно да бъда отново на това място.“

На въпроса на журналиста къде е романтикът в него, гладиаторът отговори: „Знаеш ли колко романтично е да бъдеж гадже и приятел?“

Въпреки това Кроу отбеляза, че е добре да се сключи брак веднъж, "но не искам да го правя отново“.

Партньорката на актьора - Бритни Терио, сега е брокер на недвижими имоти. Двамата с Кроу се запознават на снимачната площадка на филма Broken City през 2013 г., но връзката им започва чак през ноември 2020 г. Тогава те бяха заснети заедно в близък момент на тенис корт. Двамата дебютираха като двойка на червения килим през октомври 2022 г. по време на премиерата на филма на Кроу Poker Face в Рим, Италия.

През септември, по време на Международния филмов фестивал в Торонто, се състоя световната премиера на новия филм с участието на Ръсел Кроу - историческата драма "Нюрнберг". Той е базиран на книгата от 2013 г. „Нацистът и психиатърът“ от Джак Ел-Хай. В лентата психиатърът Дъглас Кели (Рами Малек) е изправен пред предизвикателството да определи дали Херман Гьоринг (Ръсел Кроу) е годен да се яви на Нюрнбергския процес. Режисьор е Джеймс Вандербилд.