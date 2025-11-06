Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум представи предложения за засилване на преследването на сексуалното насилие, след като самата тя беше опипана на улицата.

Първата жена президент на Мексико беше нападната във вторник от пиян мъж, докато се разхождаше по улиците на столицата. Публикуваното видео стана световна новина и фокусира вниманието върху опасностите и тормоза, на които са подложени много жени в латиноамериканската страна.

Шейнбаум е повдигнала обвинение срещу нападателя си за сексуален тормоз, което в Мексико Сити обхваща неприлично поведение и опипване. Тя също така е разпоредила преразглеждане на широко разминаващите се закони за сексуален тормоз и насилие в 32-те щата на Мексико.

Сексуалният тормоз в обществени пространства е толкова разпространен в Мексико, че през последното десетилетие властите са създали пространства само за жени в метрото. Други градове с подобни мерки са Мумбай и Рио.

„Нека случилото се послужи, за да не се чувстват жените сами в ситуации на тормоз или насилие... а за да се случи това, трябва да има институции и правителство, които да ги подкрепят“, заяви Шейнбаум на редовната си сутрешна пресконференция.

Според ООН около 70% от мексиканските момичета и жени на възраст 15 и повече години ще преживеят поне един случай на сексуален тормоз в живота си. Шейнбаум заяви, че 45% са преживели сексуално „насилие“.

Мъжът, който я нападна, сложи една ръка около рамото ѝ, докато тя поздравяваше свои поддръжници, а с другата си ръка докосна бедрото и гърдите ѝ, опитвайки се да я целуне по врата. Неин охранител го отдръпна.

Цитлали Ернандес, секретар по въпросите на жените, заяви, че досега през тази година са подадени над 25 000 жалби за сексуален тормоз. Смята се обаче, че мащабът на проблема е много по-голям, тъй като много жени в Мексико се колебаят да подадат жалба от страх да не бъдат упрекнати като жертви..

Шейнбаум призова за „ефективна и бърза“ система за подаване на сигнали, „която наистина позволява да се възмезди справедливостта“, но не даде подробности как би изглеждала такава система.

