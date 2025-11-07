Оставиха в ареста 29-годишния мъж, обвинен в нападение над фелдшер във Врачанско. По искане на Районна прокуратура – Враца съдът му наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“, съобщават от държавното обвинение.

На 31 октомври пред дом в село Краводер младият мъж ударил с юмрук в лицето медицинския специалист при изпълнение на служебните му задължения. Пострадалият, в качеството му на фелдшер във филиала на Центъра за спешна медицинска помощ, оказвал спешна медицинска помощ на пациент.

Съдът прие аргументите на държавното обвинение за наличие на реална опасност обвиняемият да се укрие и да извърши престъпление. Деянието, за което е обвинен, е с изключително висока степен на обществена опасност.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Окръжния съд в град Враца.

