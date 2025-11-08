Китайската компания „Си-пенг“ започва масово производство на първия в света автомобил с интегриран самолет. Звучи като сцена от научнофантастичен филм, но вече е реалност – шестколесен електрически пикап, който в задната си част превозва двуместен пътнически дрон. Интересът е огромен – вече има около 7000 предварителни поръчки, въпреки внушителната цена от приблизително 280 000 долара.

Електрическият автомобил може да измине до 1000 километра с едно зареждане, а самото летящо превозно средство – също изцяло електрическо – има пробег над 500 километра и достига максимална скорост от над 360 км/ч. Зареждането също впечатлява - батерията може да се възстанови от 30% до 80% само за 18 минути.

Най-любопитната част - дронът излита и каца с едно-единствено копче. Системата автоматично намира безопасна зона за кацане и се „вкопчва“ обратно в пикапа без нужда от човешка намеса.

Засега демонстрациите се извършват чрез прототипи и компютърни анимации, но серийното производство вече е факт. Според компанията първите доставки могат да започнат в рамките на следващата година.

Редактор: Калина Петкова