Митничари откриха и задържаха 49 960 къса цигари без бандерол. Това е станало на 5 ноември при проверка на автомобил на територията на Община Севлиево.

Задържаха близо 94 000 къса цигари, укрити в кашони с медицински изделия (ВИДЕО)

В багажното отделение на колата митничарите, подпомагани от полицейски служители от Областната дирекция на МВР в Габрово, откриват 2498 кутии цигари без бандерол. Обяснението, което шофьорът и спътникът му дали, било, че са намерили тютюневите изделия на пътя и са ги прибрали.

По случая е образувано досъдебно производство в условията на неотложност, съобщават от пресцентъра на Агенция "Митници".

Редактор: Станимира Шикова