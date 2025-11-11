Снимка: iStock
Потърпевшата твърди, че крадците са непознати за нея лица
Завързаха и ограбиха жена в Благоевградско. Откраднати са 4000 лв., съобщиха от полицията.
От там уточняват, че на 10 ноември в РУ-Гоце Делчев е получен сигнал от 66-годишна жителка на с. Тешово, че около 10 часа на същата дата две непознати за нея лица проникнали в жилището ѝ. То било отключено и след като завързали ръцете и краката на потърпевшата, отнели сумата от около 4 000 лева, предаде DarikNews.Редактор: Дарина Методиева
